A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TERME EUGANEE

Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, nelle tre notti di martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Monselice;

verso Padova: Padova sud.