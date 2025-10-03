A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud, o la stazione di Padova est, sulla A4 Torino-Trieste.