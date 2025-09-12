A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Ancona e A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, saranno chiusi anche gli svincoli che, dalla Tangenziale di Bologna, immettono all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14 Bologna Taranto.

In alternativa si consiglia:

verso Ancona, entrare a Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso la A1/Milano, entrare a Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso A1/Firenze, entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna, verso Padova, uscire allo svincolo n°7 bis, percorrere la SS64 Porrettana verso Ferrara e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.