A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre;
nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 21:00-5:00;
dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre:
-sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Ancona e A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, saranno chiusi anche gli svincoli che, dalla Tangenziale di Bologna, immettono all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14 Bologna Taranto.
In alternativa si consiglia:
verso Ancona, entrare a Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso la A1/Milano, entrare a Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso A1/Firenze, entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
per i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna, verso Padova, uscire allo svincolo 7 bis, percorrere la SS64 Porrettana verso Ferrara e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.