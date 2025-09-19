A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

Di conseguenza saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena, immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura entrata stazione di Bologna Arcoveggio, utilizzare:

sulla A13 Bologna-Padova: Bologna Interporto;

sulla A14 Bologna-Taranto: Bologna Fiera, Bologna San Lazzaro o Bologna Borgo Panigale;

sul Raccordo di Casalecchio: Bologna Casalecchio;

per la chiusura immissione dalla Tangenziale alla stazione di Bologna Arcoveggio, uscire allo svincolo 7 bis SS64 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.