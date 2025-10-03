A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

Di conseguenza, saranno chiusi anche gli svincoli che, dalla Tangenziale di Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14 Bologna Taranto.

In alternativa si consiglia:

verso Ancona, entrare a Bologna Arcoveggio, sulla stessa A13, o a Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto; verso la A1/Milano, entrare a Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso A1/Firenze, entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna, verso Padova, uscire allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.