A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO BOLOGNA
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna.
In alternativa, si consigliano le stazioni di Bologna Interporto, sulla stessa A13, o Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.