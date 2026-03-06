A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRTTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Po”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto Ferrara nord-Occhiobello, verso Padova; si precisa che l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti ma con un’ora di anticipo.

In alternativa dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

-dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 marzo, sarà chiuso il tratto Occhiobello-Ferrara nord, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso il tratto Occhiobello-Ferrara nord, in entrambe le direzioni.

Contestualmente chiuse le aree di parcheggio “Po ovest” e “Po est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.