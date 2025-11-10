A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 novembre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di BOARA.