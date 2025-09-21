A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre.

L’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa negli stessi giorni, ma con un’ora di anticipo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.