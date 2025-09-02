A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre;

-dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 settembre.

L’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la SS434 Transpolesana, la SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.