A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara, verso Padova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.