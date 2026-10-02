A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA-ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana-Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre;

-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre.

Di conseguenza, l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Villamarzana-Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.