A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA-ROVIGO SUD – ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana-Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio;

-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio.

Di conseguenza, l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

n alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Villamarzana-Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.