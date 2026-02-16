A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.