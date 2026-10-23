A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara, verso Padova;

-dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.