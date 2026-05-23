A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 verso Padova alla stazione di Boara;

-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 verso Bologna alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.