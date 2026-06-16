A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 verso Bologna alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 verso Padova alla stazione di Boara.