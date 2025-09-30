A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di questa sera, martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre;

-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 ad Occhiobello;

-per i restanti veicoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 ad Occhiobello.