A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 7 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.