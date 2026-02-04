A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio;

-dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 febbraio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.