A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMAZANA ROVIGO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 20:00 di venerdì 8 alle 8:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

L’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-8:00.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-dalle 20:00 di sabato 9 alle 8:00 di domenica 10 maggio, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.