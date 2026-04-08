A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMAZANA ROVIGO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 20:00 di venerdì 10 alle 8:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-dalle 20:00 di sabato 11 alle 8:00 di domenica 12 aprile, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

L’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di sabato 11 alle 8:00 di domenica 12 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.