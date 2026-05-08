A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMAZANA ROVIGO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.