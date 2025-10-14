A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANAVA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Rovigo sud Villamarzana, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre.

L’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.