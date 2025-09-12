A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della passerella pedonale che sovrappassa l’autostrada, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 21:00-05:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

L’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, di percorrere la viabilità ordinaria: SR88, SP18 Via Biganelli, SP24 Via Matteotti e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.