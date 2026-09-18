A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 21 e di martedì 22 settembre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 e SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.