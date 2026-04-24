A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo.