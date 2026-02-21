A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.