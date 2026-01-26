A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna, nei seguenti giorni ed orari:
-dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio.
Contestualmente, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata all’interno del suddetto tratto;
-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio.
Contestualmente, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS434 e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud.