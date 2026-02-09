A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.