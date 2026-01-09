A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS434 e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud;

-nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana e SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.