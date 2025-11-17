A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-ROVIGO SUD VILLAMARZANA VERSO BOLOGNA

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Rovigo sud Villamarzana, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: -nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.

L’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa:

-dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre;

-dalle 20:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 novembre;

-dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre.