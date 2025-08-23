A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-BOARA VERSO PADOVA

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova. Si precisa che la stazione di Rovigo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Padova e Bologna.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara;

-per la chiusura dell’entrata di Rovigo verso Padova: Boara;

-per la chiusura dell’entrata di Rovigo verso Bologna: Rovigo sud Villamarzana.