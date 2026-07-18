A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-BOARA VERSO PADOVA

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del ponte “su fiume Adige”, nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara, verso Padova.