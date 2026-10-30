A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-BOARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso il tratto Rovigo-Boara, verso Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara;

-dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 novembre, sarà chiuso il tratto Boara-Rovigo, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione del ponte “sul fiume Adige”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, viale Porta Adige, via Merlin, SR88 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.