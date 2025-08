A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD

Roma, 3 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori alle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale verso la A4 Torino-Trieste. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: s.s.516 Piovese, corso 1° Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, corso Stati Uniti rientrare in A13 a Padova Zona Industriale; -dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Esperanto, Diramazione Padova sud e rientrare in A13 a Padova sud.