A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso il tratto Padova Zona Industriale-Padova sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare sulla Diramazione di Padova sud a Padova sud;

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso il tratto Padova sud-Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1 Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscita 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.