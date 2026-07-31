A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la D13 Diramazione di Padova sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto;

-dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso Primo Maggio ed entrare sulla D13 Diramazione di Padova sud alla barriera di Padova sud.