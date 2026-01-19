A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.