A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO A4

Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione delle barriere antirumore, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio;

-dalle 22:00 di sabato 28 febbraio alle 6:00 di domenica 1 marzo.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, per riprendere il proprio itinerario verso Milano o in direzione Venezia.