A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA SUD-TERME EUGANEE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori connessi alla demolizione della passerella pedonale di collegamento tra le aree di servizio “San Pelagio est” e “San Pelagio ovest”, situata al km 98+309, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Terme Euganee, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00:

chiusura del tratto Padova sud-Terme Euganee, verso Bologna.

L’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa:

-dalle 20:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 agosto;

-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla barriera di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 via Altichiero, SS16 Adriatica, SP9 via Mincana e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee, in direzione di Bologna;

-nelle due notti di giovedì 28 e venerdì 29 agosto, con orario 21:00-5:00:

chiusura del tratto Terme Euganee-Padova sud, verso la A4 Torino-Trieste.

L’area di servizio “San Pelagio est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile nei suddetti orari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica, via Marco Polo, immettersi sulla D13 Diramazione di Padova sud ed entrare alla barriera di Padova sud, in direzione della A4.