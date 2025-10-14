A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1 Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscita 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.