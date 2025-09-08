A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di posa e manutenzione cavi, nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, in entrambe le direzioni, verso Bologna e verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

verso la A4 Torino-Trieste, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1 Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscita 13 corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Esperanto, Diramazione Padova sud e rientrare in A13 a Padova sud.