A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 16 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 19 e mercoledì 20 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.