A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre;

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre.

Nelle stesse notti, ma con orario 19:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Quattro Vie est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.