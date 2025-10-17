A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “Scolo Poazzo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre e dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto Occhiobello-Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.

Nelle stesse notti, ma con orario 19:00-5:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Quattro Vie est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre e dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì’ 24 ottobre, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello; -per i restanti veicoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.