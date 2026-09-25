A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Nella stesse notti, ma dalle 20:30, sarà chiusa l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, percorrere la SR6, Via Eridania, Via Nelson Mandela, la SS16 Adriatica, Via Nazionale, Via Padova, Via Guglielmo Marconi, Via Modena, Via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.