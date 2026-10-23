A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Si precisa che l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con trenta minuti di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.