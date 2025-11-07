A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di manutenzione degli impianti sul Ponte Fiume Po, nelle due notti di lunedì 10 e mercoledì 12 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna.

Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Po Ovest” situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Occhiobello, percorrere SR6 Via Eridania, Via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, Via Nazionale, Via Padova, Via Guglielmo Marconi, Via Modena, Via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione autostradale di Ferrara Nord.